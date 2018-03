Eagles-aanvaller Werkhoven koopt niets voor eervolle statistiek

Maar daar kocht hij weinig voor. ,,We hadden moeten winnen”, baalde Werkhoven van het gelijkspel. Van de euforie die de 20-jarige spits ervoer na zijn openingstreffer, was weinig meer over na afloop. ,,Het voelde als een soort bevrijding, die goal. Het was alweer even geleden dat ik had gescoord, in de uitwedstrijd tegen FC Oss (6-1 zege op 6 oktober, red.) maakte ik de vierde. Maar dat doelpunt van vanavond is weinig waard nu. We willen die vierdeperiodetitel winnen, ook om het publiek nog iets terug te geven. Dat betekent dat we driepunters nodig hebben in plaats van puntjes.”