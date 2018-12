Eagles-express raast over RKC heen en zet kroon op eerste seizoenshelft

OP RAPPORTVrolijk lachend lopen de spelers van Go Ahead Eagles vrijdagavond over het Waalwijks kunstgras naar de eigen aanhang, die voluit het “Wij staan bovenaan” aanheffen. Na de succesvolle slotakte van de eerste seizoenshelft tegen RKC (1-3) hebben de Deventer voetballers alle reden voor een vrolijk kerstfeest.

Met 39 punten aan de kerstdis, John Stegeman had er in augustus blind voor getekend. Nog voor de jaarwisseling heeft GA Eagles het totale puntentotaal van het zo dramatisch verlopen vorige seizoen al overtroffen. Het tekent de kracht van de volwassen Deventer formatie, al werd het duel op het verfoeide kunstgras in Waalwijk met vrees tegemoet gezien. Immers, bij MVV en FC Eindhoven kwam Go Ahead eerder dit seizoen met de schrik vrij op de artificiële sprieten, terwijl bezoekjes aan Jong AZ, Telstar en Jong PSV zelfs een nederlaag opleverden.

Eagles-express

Bij RKC kwam Go Ahead geen moment in de problemen en profiteerde van de gapende ruimtes op het middenveld. Na een aardige openingsfase ontspon zich echter een stroperige eerste helft, die op slag van rust ontbrandde met de treffer van Jaroslav Navatril (0-1). Na de pauze kwam de Eagles-express wél direct op stoom. Binnen het kwartier waren het twee hoekschoppen die door Richard van der Venne (zijn eerste doelpunt sinds 21 september) en Veldmate werden gepromoveerd tot doelpunt: 0-3. Het enige verwijt wat GA Eagles zich daarna kon maken was dat de ploeg verzuimde de score verder op te voeren.

Geruststellend

Het scorend vermogen liet de laatste weken nadrukkelijk te wensen over bij GA Eagles dat slechts drie treffers produceerde in de vijf voorgaande duels. Toch toonden de wedstrijden tegen Helmond Sport en FC Den Bosch wel aan dat de novemberdepressie in Deventer was overgewaaid. Het onwrikbare GA Eagles kent elkaars kracht, maar maskeert bovenal elkaars zwaktes. Tegen RKC viel de bal weer drie keer binnen, een geruststellende gedachte onder de kerstboom. Zoals ook de hechte defensie onder aanvoering van keeper Verhulst en captain Jeroen Veldmate amper kansen weggeeft. Tegen RKC eentje, die door gemakzuchtig verdedigen wel achter Verhulst verdween. ,,Daar baal ik van, want dat mag ons niet gebeuren’’, aldus Stegeman, die desondanks trots is op zijn selectie. ,,We doen mee om de bovenste plaatsen en dat had ik voorafgaand aan het seizoen niet verwacht.’’

Imponerende cijfers

Toch is het geen toeval. Stegeman heeft een formatie geboetseerd die maar lastig te kloppen is. De cijfers zijn imponerend met twaalf zeges in negentien duels. Het opmerkelijke en prijzige besluit van GA Eagles om de Eper coach het sportieve herstel te laten verzorgen betaalt zich inmiddels dubbel en dwars terug, onderstreepte voorzitter Hans de Vroome afgelopen week nog maar eens. Al was de keuze voor Stegeman ook logisch. De oud-spits heeft behalve een ongekend draagvlak in Deventer, een duidelijk en standvastig voetbalidee vol aanvallende intenties. Via een gedegen opbouw van achteruit met Gino Bosz en Jeroen Veldmate als vormgevers, voetbalt GA Eagles de meeste kansen bij elkaar van alle clubs in de eerste divisie. Met ruim 280 balveroveringen op de helft van de tegenstander en bijna zestig procent balbezit is Go Ahead ook de meest dwingende ploeg.

Via het trainingskamp in Turkije moet Go Ahead begin januari zien door te pakken. Maar met de laatste krachtsinspanning van 2018 zet de Deventer formatie in ieder geval een positief stempel onder een fraai halfjaar.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 6,5

Lelieveld 6,5

Veldmate 7

Bosz 6,5

Baas 6,5



Stans 6,5

Bakx 6,5

80. Džepar -

Van der Venne 6,5