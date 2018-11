Eagles-verdediger Julian Lelieveld volgt laatste minuten op ‘gehoor’

Weer inderdaad, want eind augustus liep de rechtsback ook tegen een rode prent aan, destijds in de wedstrijd in en tegen Eindhoven. Overigens won GA Eagles ook die wedstrijd (1-2), net zoals nu in Enschede FC Twente met 0-1 aan de zegekar werd gebonden.

,,Ik had niet het gevoel dat ik mijn tegenstander raakte", zei Lelieveld, die verder geen stampij wilde maken en het veld verliet. Het was zijn tweede gele kaart in een tijdsbestek van een paar minuten. ,,Als ik daar heftig ga reageren regen de scheidsrechter dan wordt het hele Twentse publiek waarschijnlijk wild en komen we nog meer onder druk te staan, dacht ik. Dus ben ik rustig van het veld gelopen.”

Catacomben

Om in de catacomben van de Grolsch Veste de laatste minuten op ‘geluid’ te volgen. ,,Ik wilde op de tribune gaan zitten, maar werd tegengehouden door stewards. Ik mocht daar niet gaan zitten en ben naar de kleedkamers gegaan. In de gang hing geen televisie of zo, dus heb ik de laatste minuten op mijn gehoor gevolgd en heb af en toe aan stewards gevraagd hoe het ging. Ongelooflijk, wat spannend. Gelukkig hebben we gewonnen. Wel jammer dat ik het veld niet op mocht na de wedstrijd. Ik had graag het publiek willen bedanken. Geweldig toch? Al die bussen richting Enschede, al die versierde viaducten, mooi man. En in de eerste helft hoorde ik ze zingen en schreeuwen. Heerlijk is dat. Na de rust was het zo hectisch dat ik ze niet meer heb kunnen horen.”

Geschorst