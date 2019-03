Eddahchouri maakt debuut in selectie, Go Ahead is even voorzichtig met Kok

Eddahchouri traint net als een aantal van zijn teamgenoten van Onder 19 als Olaf Kok, Samuel Wakana en Pieter Ebbers al wat langer mee met de hoofdmacht van trainer John Stegeman. Eddahchouri groeide op in de jeugd van Feyenoord en Spartaan’20. De aanvaller uit Zuid-Holland is bezig aan zijn tweede jaar in Deventer en schoot woensdag en donderdag op de training regelmatig met scherp. ,,Maar toen hij die bal in de kruising schoot draaide ik me net om’’, lachte Stegeman, die de aanvaller laat debuteren in de wedstrijdselectie. ,,Zakaria is een echte nummer 9 of 10, heel doelgerecht en dynamisch. Het is een jongen met potentie. Hij heeft zijn uitverkiezing zelf afgedwongen.’’