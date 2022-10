Edvardsen: tegen Cambuur 2 goals nodig voor evenaren Mike Small

Oliver Edvardsen, topscorer van GA Eagles, kan zondag tegen Cambuur (aftrap 12.15 uur) op gelijke hoogte komen met een legendarische speler van de Deventer club. De Noor maakte al zijn 4 doelpunten in thuiswedstrijden en de laatste keer dat een speler meer dan 4 goals maakte in de eerste 5 thuisduels van GA Eagles in de eredivisie was in 1984/85. Mike Small legde er toen 6 in.