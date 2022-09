Een overwinning op Feyenoord? Broodnodig, maar voor Go Ahead Eagles al wel zes jaar geleden

Wat zal Go Ahead Eagles, dat na vier competitiewedstrijden nog nul punten heeft, zaterdag (aftrap 21.00 uur) een zege tegen Feyenoord bejubelen. Maar het (recente) verleden biedt weinig houvast voor feest in de Adelaarshorst.

Feyenoord won namelijk zijn laatste drie eredivisieduels met Go Ahead Eagles, zonder ook maar een doelpunt te incasseren: 8-0, 2-0 en 0-1. Feyenoord was vorig seizoen te sterk in Deventer, via een goal van Bryan Linssen: 0-1.

Ondubbelzinnig wraak

Go Ahead Eagles won voor het laatst van Feyenoord in de eredivisie op 6 november 2016, met 1-0. Jarchinio Antonia maakte het enige doelpunt in Deventer. De Rotterdammers namen later in het seizoen ondubbelzinnig wraak: in De Kuip werd het 8-0, met een hattrick van Jens Toornstra.

Feyenoord-trainer Arne Slot en zijn Go Ahead-collega René Hake stonden in 2012/2013 beide onder contract bij PEC Zwolle. Slot beleefde zijn laatste seizoen als speler, Hake was assistent van Art Langeler. De huidige roerganger van Go Ahead Eagles klopte Slot in hun enige eerdere ontmoeting als coaches. Feyenoord ging op 29 augustus 2021 in de competitie met 3-1 onderuit bij FC Utrecht.

Volledig scherm Erwin Mulder. © Pro Shots / Stefan Koops

Erwin Mulder, momenteel reservekeeper bij Go Ahead Eagles, speelde 120 eredivisieduels voor de tegenstander van zaterdag. Hij verdedigde het Rotterdamse doel tussen 2007 en 2014.