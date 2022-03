Een punt tegen Utrecht, daarmee krijgt GA Eagles na loodzware week loon naar werken

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles heeft een loodzware week besloten met een zwaarbevochten, maar verdiend punt tegen subtopper FC Utrecht. Na de uitputtingsslagen tegen Ajax en PSV had de ploeg van Kees van Wonderen nog verrassend veel energie in de tank. Tegen een niet bijster imponerend Utrecht bleek een treffer van Luuk Brouwers net iets te weinig voor de winst: 1-1.

Bij GA Eagles ontbrak Giannis Botos in de basisploeg. De Griek was er afgelopen week tegen PSV nog wel bij. Botos werd vervangen door Mats Deijl. Cuco Martina leek even onzeker, maar speelde gewoon als rechtsback. Jay Idzes was de vervanger van de geschorste Joris Kramer.

GA Eagles had het moeilijk met Utrecht in de openingsfase. Utrecht zette vroeg druk, waardoor de laatste linie van GA Eagles vaak lastig een goede afspeelmogelijkheid had in balbezit. Dat leidde er na een kwartier toe dat doelman Andries Noppert wat te veel risico nam en bij een uittrap de bal zomaar tegen Moussa Sylla aanschoot. Via een carambole ging de bal maar net naast het doel.

Niet veel later had Noppert geen antwoord op een vlammend schot van Bart Ramselaar, dat echter op de paal uiteen spatte. Gerrit Nauber werkte met moeite de bal weg in de navolgende scrimmage.

Fraaie solo Brouwers

Voor GA Eagles viel er in aanvallend opzicht weinig te noteren in de eerste 45 minuten, maar dat zegt zeker niet altijd wat bij de ploeg van Van Wonderen. De laatste weken heeft GA Eagles er een patent op om op 1-0 voor te komen en het was zaterdag tegen Utrecht weer raak. Luuk Brouwers gooide er op aangeven van Ragnar Oratmangoen een fraaie solo uit in de zestien van Utrecht, bekroond met een bekeken schuiver die Fabian de Keijzer te machtig was: 1-0.

Noppert behoedde GA Eagles daarna voor de snelle 1-1 met een katachtige reflex op een inzet van dichtbij van Hidde ter Avest. Dat was ook het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Na rust had GA Eagles lang weinig te duchten van Utrecht, dat creativiteit ontbeerde en spits Henk Veerman inwisselde voor Anastasios Douvikas. Nadat het duel een paar minuten stil lag omdat Utrecht-supporters vuurwerk gooiden, voerde Van Wonderen een dubbele wissel door bij GA Eagles met Heil en Lucassen voor Martina en Brouwers.

Gelijkmaker

Nadat Isac Lidberg met een schot uit de draai dicht bij de 2-0 was voor GA Eagles - De Keijzer pareerde - was het toch Utrecht dat op 1-1 kwam. GA Eagles kon de counter er niet uithalen, en na gerommel voor het doel van Noppert schoot Sylla de gelijkmaker op het bord.

GA Eagles groef zich niet in een speelde in de slotfase nadrukkelijk voor de winst. De bal viel echter telkens net niet goed, onder meer bij pogingen van Cardona en Botos. Een punt met perspectieven derhalve.

Go Ahead Eagles - FC Utrecht 1-1 (1-0). 33. Luuk Brouwers 1-0, 76. Moussa Sylla 1-1. Scheidsrechter: Makkelie. Gele kaart: Rommens (GA Eagles), Van der Maarel (Utrecht). Toeschouwers: 9.924.

GA Eagles: Noppert; Martina (63. Heil), Idzes, Nauber, Kuipers; Deijl, Brouwers (63. Lucassen), Rommens, Oratmangoen; Cordoba (85. Cardona), Lidberg (84. Botos).

