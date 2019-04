Eenlingen GA Eagles figureren op De Toekomst, al zijn er lichtpuntjes

Het stoom kwam uit de oren bij trainer John Stegeman. Thomas Verheydt voelde schaamte opborrelen, terwijl Vince Gino Dekker – een lichtpuntje in de donkere Amsterdamse avond- twijfelde of Go Ahead op deze manier wel wat in de play-offs te zoeken heeft. Het tekent de sfeer in het roodgele kamp waar de onzekerheid in de slotfase van het seizoen steeds dieper onder de huid kruipt. Van de sterke formatie die voor de winterstop fier en vol bravoure door de Keukencompetitie stapte, is op dit moment weinig over. Drie nederlagen in de laatste vijf duels, steeds meer spelers kampend met kwaaltjes (Van der Venne ontbrak tegen Jong Ajax, net als Navrátil en Andrade) en gebrek aan saamhorigheid. Het opende de poort voor een speels en frivool Jong Ajax. ,,We werden achterstevoren getikt’’, bromde Stegeman, die een elftal eenlingen zag figureren tijdens een voorstelling van talentvolle Ajacieden.

Waar GA Eagles fysiek in duel moest komen en compact wilde staan, bleek de uitvoering weerbarstiger. De ruimtes op het veld werden - door disbalans in het middenrif - veel te groot en daarmee werd Jong Ajax de kans gegeven om te excelleren.

Volledig scherm Istvan Bakx moet in de achtervolging op de sterk spelende Ajacied Noa Lang. © BSR Agency

Sterk

De gedachten in Amsterdam gingen terug naar begin december, toen het sterke Jong PSV gehakt maakte van de Deventer ploeg (5-1). Betaald voetbal-onwaardig oreerden Stegeman en zijn spelers destijds in koor. Go Ahead mocht nooit meer zó door de ondergrens zakken. Nog geen vier maanden later tonen verloren wedstrijden tegen sterke formaties als Sparta (6-1) en Jong Ajax (5-2) aan dat de euforie over het huidige Go Ahead wellicht wat overmoedig is geweest. Waar de Deventer ploeg voor de winterstop wellicht net even te vlotjes naar elf kopposities snelde en boven de stand leefde, vormen de 21 behaalde punten in 2019 een wel heel magere oogst.

Waarschuwing

Met het eerste verlies ooit tegen Jong Ajax maakte Go Ahead Eagles pas op de plaats op de avond dat het de definitieve kwalificatie voor de play-offs kon veiligstellen. Vrijdag is er de kans op revanche als Jong PSV naar de Adelaarshorst komt. En waarom niet? GA Eagles is gewaarschuwd en Stegeman weet ook dat de veerkracht in zijn ploeg groot is. GA Eagles overlegt immers een opvallende statistiek : na acht van de negen nederlagen dit seizoen volgende een duel later weer een overwinning. Alleen na het verlies tegen TOP Oss slaagde Go Ahead daar niet in.

Reuring

Toch bood ook het treffen op sportpark De Toekomst wel enig houvast. Tegen Jong Ajax was de omschakeling en kiezen van de drukmomenten weliswaar onvoldoende, Go Ahead kwam aanvallend tot zeven schoten op het doel van keeper Kotarski. Dat is bijvoorbeeld aanzienlijk meer dan in het thuisduel met Jong Ajax (2). Daar was Vince Gino Dekker met zijn dreigende acties vaak verantwoordelijk voor. De gewezen Ajacied werd vaak gezocht en speelde naar behoren; zoals ook Pieter Langedijk als invaller voor aanvallende reuring zorgde in de beste fase kort na de pauze. Verheydt was met twee treffers weer van waarde. Vooral de tweede treffer de rossige spits was knap uitgespeeld, opgezet door de opstomende rechtsback Julian Lelieveld.

Onzichtbaar

Het vaak zo geroemde Deventer middenveld was tegen Jong Ajax niet op orde. Waar Istvan Bakx het hoofd nog net boven water hield, waren Jeff Stans, Paco van Moorsel en na rust Orhan Dzepar onzichtbaar. De Ajax-aanvallers Danilo en Traoré genoten volop van de fraaie hakjes en lobjes waarmee ze door de spelmakers Noa Lang en Teun Bijleveld werden vrijgespeeld. Al waste ook de verdediging de handen niet in onschuld. Veel te gemakkelijk verschenen de Ajax-aanvallers – dwars door het centrum van de defensie - vrij voor Verhulst. ,,Dit is een van de beste ploegen in de eerste divisie’’, erkende Stegeman. Dat geldt voor zijn eigen ploeg op dit moment even niet.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 5,5

Lelieveld 5,5

Bosz 5

Veldmate 5 (86. Bliek -)

Baas 5

Stans 4,5 (46. Langedijk 5,5)

Bakx 5,5

Van Moorsel 4,5 (77. Agbaljan -)

Dekker 6

Verheydt 6

Dzepar 5