Eerbetoon GA Eagles voor ernstig zieke clubicoon Richard Thannhauser

Erehaag

Journalist

Thannhauser was van 2002 tot 2013 werkzaam bij GA Eagles. De voormalig perschef en algemeen manager van de Deventer club introduceerde aan het begin van deze eeuw de term Home of Football aan de Vetkampstraat, door deze eerst op het programmaboekje en later op de vermaarde toegangspoort te plaatsen. Thannhauser was voetballiefhebber een vaste volger van Borussia Dortmund waar hij 38 jaar lang een seizoenkaart had. Ook bij GA Eagles was hij de laatste jaren nagenoeg elke thuiswedstrijd een graag geziene gast. Ook werkte Thannhauser als journalist voor onder meer het Zeeuwse PZC en Twentsche Courant Tubantia.