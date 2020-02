Eerherstel GA Eagles, blessures overschaduwen zege op NEC

Van paniek was geen sprake. Zei trainer Jack de Gier op voorhand. Zoals zijn Go Ahead Eagles zich ook geen februaricomplex liet aanpraten na de tuchtiging in Maastricht. Het bleek geen grootspraak. De 2-1 overwinning van gisteravond in eigen huis tegen NEC – de club waar De Gier vorig seizoen zijn congé kreeg– was de bevestiging die de trainer zocht.

De verliespartijen tegen Jong Ajax, FC Utrecht en MVV dreigden de tot vorige maand zo imposante ongeslagen reeks van 22 duels weg te gummen en GA Eagles te transformeren tot baas in Niemandsland. De winst op NEC brengt GA Eagles back-in-business. Met zes winstpunten blijft de oogst weliswaar wat karig maar is De Gier er voor het eerst in drie jaar wel in geslaagd de traditionele februariblues van GA Eagles te componeren tot een feestelijke inhaker. Goed nieuws zo kort voor de carnavalsdagen, al was het lange tijd verre van frivool wat GA Eagles bracht.