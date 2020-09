Eerste doelpunt voor GA Eagles-spelmaker Eyibil; Droste speelt half duel

Bij GA Eagles had Erkan Eyibil een plek in de beoogde basisformatie. De Duitse jeugdinternational speelde met nummer tien op zijn rug en verdrong Maël Corboz. De Amerikaan was vorige week een van de grote dissonanten op bezoek in Dordrecht en lijkt zijn plek in de basis te gaan verliezen. ,,Ik wil het in deze wedstrijd eigenlijk niet over een basisploeg hebben’’, aldus trainer Kees van Wonderen. ,,De meeste spelers moesten negentig minuten maken en daarin zijn we geslaagd. De wedstrijd was een verlengde van de training en we willen vastigheid creëren in het team. Het resultaat zegt me daarin niet zo veel.’’