Eerste profcontract voor Pim Saathof bij GA Eagles: 'Droom die uitkwam’

Saathof was jarenlang onderdeel van de Voetbalacademie en sloot afgelopen seizoen in de voorbereiding al aan bij de eerste selectie van Go Ahead Eagles. Zijn debuut volgde in de eerste wedstrijd van het seizoen, uit bij AZ (2-0). Drie weken later maakte hij zijn eerste minuten in De Adelaarshorst, tijdens het treffen met Sparta (0-1). ,,Echt een droom die uitkwam. Het resultaat was minder, maar die ervaring pakken ze me niet meer af”, vertelt Saathof.