Eersteling maakt debuut voor GA Eagles; ook Hendriks en Ross mee naar Volendam

VOORBESCHOUWINGJulliani Eersteling maakt zondagavond (aftrap 20.00 uur) zijn basisdebuut voor Go Ahead Eagles. De rechterverdediger vervangt in de wedstrijd tegen FC Volendam Boyd Lucassen, die met een knieblessure is afgehaakt.

Eersteling kwam afgelopen zomer over van Sparta waar hij de jeugdopleiding doorliep. De geboren Rotterdammer kwam mee in het kielzog van Paul Simonis, de rechterhand van trainer Kees van Wonderen. Hoewel hij in eerste instantie was gehaald voor het O21-elftal maakte Eersteling vanaf de allereerste training op 15 juni deel uit van de eerste selectie. Tegen Cambuur kreeg hij als invaller zijn eerste minuten en nu mag Eersteling zich verheugen op zijn eerste basisoptreden in Deventer dienst.

,,Dat heeft hij zelf afgedwongen’’, verklaarde Van Wonderen na de vrijdagtraining in Wesepe. ,,Vanaf het begin van de voorbereiding heeft hij het proces meegemaakt en nu is zijn kans daar. Mooi voor hem en het is ook weer niet helemaal nieuw. Hij is uit zijn Sparta-periode gewend om samen te spelen met Bradly (Van Hoeven, red.) die ook in Volendam voor hem speelt.’’

Tegenvaller

Toch was het wegvallen van Lucassen (gescheurde buitenband in de knie) een tegenvaller voor Van Wonderen. ,,Zijn blessure leek mee te vallen en dinsdag trainde hij nog met de bal. Hij zal enige tijd nodig hebben om te herstellen.’’

De keuze voor Eersteling boven Wout Droste als nieuwe rechtsback is logisch, vindt Van Wonderen. De routinier speelde vorige week weliswaar zijn eerste tien minuten na dertien maanden revalidatie, klaar voor een hele wedstrijd is Droste nog niet. Daarnaast is ook de artificiële grasmat in Volendam een obstakel. ,,Daar is Wout niet bang voor, maar hij heeft nog wat tijd nodig.’’

Hendriks en Ross

Van Wonderen voert verder geen wijzigingen normaal gesproken door in zijn basisploeg die vorige week met 0-3 onderuit ging tegen Jong Ajax. De reservebank wordt wel weer wat meer gevuld. Sam Hendriks treedt toe tot de wedstrijdselectie van GA Eagles. De spits werd afgelopen dinsdag vastgelegd voor de rest van dit seizoen, maar is nog niet wedstrijdfit. Ook de Schot Frank Ross neemt voor het eerst plaats bij de wisselspelers voor een officieel duel van GA Eagles. Ross is volledig hersteld na zijn kuitbeenkwetsuur. Martijn Berden (knie) ontbreekt bij GA Eagles.

Volendam

Hoewel FC Volendam een matige seizoenstart kende met een zege in vier optredens, is Van Wonderen is beducht op de wapens van de vissersdorpers. ,,FC Volendam heeft een goed voetballende ploeg met veel automatismen. De ploeg is al langer bij elkaar’’, weet Van Wonderen. ,,Er ligt een mooie uitdaging.‘’

GA Eagles zal vanuit een hechte organisatie opereren, de twee weken terug in Leeuwarden nog zo succesvolle tactiek tegen titelfavoriet Cambuur (0-2). Van daaruit moet Volendam vanuit een snelle omschakeling pijn worden gedaan.

Van de huidige Deventer selectie hebben MItchel Michaelis en Kevin van Kippersluis een verleden in Volendam, waar arbiter Jeroen Manschot zondagavond de sluit hanteert.

Opstelling GA Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyebil; Van Hoeven, Rabillard, Eddahchouri.

Volledig scherm Kees van Wonderen, trainer van Go Ahead Eagles © W Vzoeren