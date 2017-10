Effectief Go Ahead bezorgt Jong Ajax eerste nederlaag

De klinkende zege moet de aanhang extra goed hebben gedaan, want in navolging van voorzitter Edwin Lugt uitten de supporters van Go Ahead ook haar onvrede over de beloftenteams in de Jupiler League. Op een meters lang spandoek met de beeltenis van ‘Godfather’ Don Corleone was de tekst ‘Corruptie aan de top maakt Jupiler League kapot. Stop de beloften’ te lezen.