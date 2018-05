Eindrapport GA Eagles: Stevens onbetwist de beste

Joey Suk: Pijnlijk afscheid van zijn 'grote liefde'

30 april Het 'Schaam je kapot' schalde zaterdagavond na de tweede treffer van FC Den Bosch massaal van de tribunes in de Adelaarshorst. Het sneed Joey Suk door de ziel. De 28-jarige Deventenaar zag zijn afscheid bij Go Ahead Eagles na de zesde verliesbeurt (1-2) op rij pijnlijk in het water vallen.