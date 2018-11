EINDSTAND | Go Ahead Eagles-TOP Oss 0-1

Video Model Ekaterina (18) uit de kleren voor fans van Go Ahead Eagles

19:54 Nog voordat er één bal werd getrapt, was de avond voor menig Go Ahead Eagles-fan al geslaagd. Bij de kraam van sfeerteam ADHD ging de lingeriekalender in de verkoop. Met op de voorzijde als model de 18-jarige Ekaterina Ksenzova uit de Vetkampstraat.