Eindstand: Telstar-GA Eagles 2-1

GA Eagles raakte vrijdagavond – zonder zelf te spelen – de koppositie kwijt aan Sparta dat met 0-2 won bij MVV. De Rotterdammers hebben nu een punt meer dan Go Ahead, dat dus nog een duel te goed heeft. Trainer John Stegeman heeft in het Rabobank IJmond Stadion de beschikking over een nagenoeg voltallige selectie. Richard van der Venne was afwezig in het bekerduel met Ajax, maar keert terug in de basis. De aftrap in Noord-Holand is zondagmiddag om 14.30 uur.