Elftal GA Eagles flink op de schop voor duel met NEC

Vooral de Deventer verdediging krijgt een volledig nieuw gezicht. Alleen aanvoerder Xandro Schenk is overeind gebleven in de storm die door Deventer waaide tijdens de eerste weken van de weer geopende transfermarkt. Verder zijn het louter nieuwe defensieve gezichten die vrijdag aan de aftrap verschijnen in het Nijmeegse Goffertstadion. Vooral voor Robin Buwalda is het een beladen treffen. De centrale verdediger wordt door Go Ahead gehuurd van NEC. De backposities, die voor de winterstop de achilleshiel vormden in Deventer, worden bemand door de aanwinsten Levi Opdam (AZ) en Mauro Savestano (Ajax). Het trio heeft zich in de eerste weken bij GA Eagles knap gemanifesteerd, vindt Van Staa. ,,We hadden voor de winterstop veel problemen achterin. Er moest wat gebeuren en met deze jongens zijn we sterker nu. Zeker, met drie nieuwe verdedigers in de ploeg blijkt wederom dat de selectie niet in balans was voor de winterstop.’’

Middenveld

In de defensie zijn Rick Ketting, Dennis Hettinga (die wel op de bank plaatsnemen) en de aan zijn heup geblesseerde Joey Groenbast de slachtoffers van de dadendrang van Van Staa, die nog twijfelt over zijn centrale middenveld. Sjoerd Overgoor ontbrak begin deze week een aantal trainingen vanwege zijn prille vaderschap. De kans bestaat dat de trainer daarom kiest voor de wat meer dynamische Brem Soumaoro als middenvelder naast controleur Joey Suk en de meer aanvallend ingestelde Stefano Beltrame. Op de rechterflank zal Manchester City-huurling Aaron Nemane zijn debuut maken voor GA Eagles. ,,Het is een heel andere ploeg nu’’, bevestigt Van Staa, die zijn elftal in tien dagen moest klaarstomen voor de herstart van de competitie. ,,De tijd is kort geweest, maar ik denk dat het elftal er klaar voor is. Het niveau op de trainingen is met de komst van de vier nieuwelingen opeens een stuk hoger geworden. En met NEC treffen we wel een ploeg waarvoor ik niemand hoef op te laden. Het is een topper in de Jupiler League en een van de mooiste affiches van het seizoen, die ook nog eens live wordt uitgezonden op Fox Sports.’’

Geloof

Tegen koploper NEC – dat Fortuna Sittard weliswaar voor zich moet dulden in de Jupiler League, maar halverwege het seizoen wel de minste verliespunten heeft - maakte GA Eagles in augustus in de thuiswedstrijd nog veel indruk en werden de Deventenaren met het 1-1 gelijkspel maar karig beloond. Sindsdien is er veel in het negatieve veranderd voor Go Ahead, dat een dramatische eerste seizoenshelft beleefde. ,,Maar dat moeten we allemaal vergeten nu’’, vindt Van Staa. ,,We beginnen weer op nul en moeten zorgen dat we de play-offs bereiken na dit seizoen. Ja, misschien komt NEC wel op het goede moment. Zij hebben de druk van het kampioenschap, al denk ik dat wij in staat zijn om daar een resultaat te halen. Er zit weer leven in de ploeg, zoals de hele club weer een bepaalde schwung kent. Er is weer geloof in het elftal. Mooi, al is het aan ons om daarin de bevestiging te leveren met succes op het veld.’’

De Almelose coach neemt Joey Groenbast (heupblessure) en Tim Hölscher – die donderdag terugkeerde van een griep – niet mee naar Nijmegen.

Opstelling GA Eagles: Stevens; Opdam, Buwalda, Schenk, Savastano; Suk, Overgoor (Soumaoro), Beltrame; Nemane, Hendriks, Langedijk.