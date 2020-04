Elmo Lieftink van GA Eagles op weg naar De Graafschap

Elmo Lieftink is hard op weg om Deventer te verlaten. De 26-jarige middenvelder van Go Ahead Eagles staat op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij De Graafschap.

De Doetinchemse eerstedivisionist neemt Lieftink, als een akkoord is bereikt en de medische keuring succesvol is verlopen, transfervrij over van Go Ahead Eagles. Lieftink speelde slechts een seizoen bij de club uit Deventer, waar zijn aflopende contract - ondanks een cluboptie - niet werd verlengd. GA Eagles moest noodgedwongen snijden vanwege de coronacrisis en zegde daarom per 1 april alle 14 aflopende verbintenissen op.

GA Eagles betreurt de stap van Lieftink naar De Graafschap. Hoewel het nog lang niet zeker is dat het lopende seizoen wordt uitgespeeld, maken de Doetinchemmers nog steeds kans op promotie naar de eredivisie. Het podium waarop Lieftink wil acteren. In Deventer wilde Lieftink zich dit seizoen opnieuw in de kijker spelen en slaagde glansrijk. De kalende veldkapitein was dit seizoen met afstand de meest constante speler in het keurkorps van trainer Jack de Gier.

