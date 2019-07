Elmo Lieftink zoekt via GA Eagles naar nieuwe toekomst in eredivisie

De voorbereiding is amper twee weken onderweg, maar Elmo Lieftink heeft de lach weer gevonden. De nieuwe veldkapitein van Go Ahead Eagles jaagt, stuurt en voetbalt alsof hij al jaren de spil is in het Deventer middenrif. Hoe anders was dat afgelopen seizoen waarin zijn ambitieuze Tilburgse pad eindigde op een even donkere als doodlopende weg. Lieftink raakte op een zijspoor bij Willem II, werd gepasseerd voor de bekerfinale tegen Ajax en kampte met een slepende polsbreuk. ,,Nee, het was niet prettig’’, zegt de man die zijn hoop op een beoogde droomtransfer zag verdampen in Brabant. Bij GA Eagles gaat Lieftink in de herkansing, op zoek naar een toekomst in de eredivisie.