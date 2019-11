Elso Brito in STIFTEN: regenachtig Nederland in plaats van Afrikaanse zon, maar terugkeer bij oude liefde

VIDEOElso Brito had de wedstrijd tegen Telstar van zondag rood omcirkeld in zijn agenda. Zijn oude club heeft een bijzonder plekje in het voetbalhart, al had hij de uitbeurt met Go Ahead Eagles in Velsen-Zuid graag ingeruild voor een stek in de nationale ploeg van Kaapverdië. ,,Uitkomen voor je land is een van de mooiste dingen die er voor een voetballer zijn’’, zegt Brito in Stentors videorubriek Stiften.

Volledig scherm Elso Brito in Stiften © De Stentor

Daarin wordt met een oude bekende van Go Ahead Eagles of PEC Zwolle het nakende voetbalweekend doorgenomen. Brito toont zijn voetbalkwaliteiten en voorspellende gaven in de toto in het stadion van GA Eagles, waarmee hij het zondag opneemt tegen zijn oude club Telstar. ,,Dat was ook een wedstrijd ik wel naar uitkijk. Ik heb mooie jaren gehad bij die club. Vergelijkbaar met Go Ahead? Haha, nee. Go Ahead is veel groter qua beleving en aanhang. Maar ik blijf het altijd knap vinden wat Telstar elk jaar opnieuw presteert en wat voor selectie ze steeds weer op de been weten te brengen.’’

Over de uitslag van zondag is hij echter helder. ,,Met Telstar heb ik nooit verloren van Go Ahead. Dat wil ik andersom ook, dus wij gaan hoe dan ook winnen.’’

De stranden van Kaapverdië baden in de zon, terwijl even verderop de nationale selectie van de Afrikaanse archipel zich voorbereidt op de tweede interland tegen Mozambique in de kwalificatie voor de Afrika Cup in 2021. ,,Een teleurstelling dat ik hier ben?” Elso Brito herhaalt de vraag, terwijl donkere wolken boven de Adelaarshorst de volgende regenbui aankondigen. ,,Ik baalde vorige week wel even dat ik niet was geselecteerd. Ik vind het een eer om uit te komen voor mijn land’’, zegt de 25-jarige verdediger van GA Eagles.

Blauwe haaien

Iets wat Kaapverdië woensdag tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd uit bij Kameroen niet deed. Het 0-0 gelijkspel bij de Afrikaanse grootmacht was echter verdienstelijk. Het verbaast Brito niet. Kaapverdië mag met een half miljoen inwoners dan een klein land zijn, de nationale ploeg is sterk met speler van Sporting Portugal, FC Porto en Fenerbahçe.

Daarnaast hebben veel internationale voetbalgrootheden als oud-Feyenoorder Henrik Larsson, voormalig Frans international Patrick Viera en Bruno Martins-Indi (ex-Oranje) Kaapverdiaans bloed. ,,Er zijn meer spelers die kiezen voor hun andere nationaliteit omdat ze daar meer toekomst zien. Nelson Semedo, de rechtsback van Portugal bijvoorbeeld. Wij hebben veel talent en ik vind het een eer om geselecteerd te worden’’, zegt Brito, die vorige maand nog meespeelde bij de nummer 76 van de wereldranglijst in de oefeninterland tegen Togo. ,,Mijn familie vindt het geweldig, een groot deel woont nog in Kaapverdië.’’

Volledig scherm Elso Brito © W Vzoeren

Brito voelt dat hij sterker wordt tijdens de sessies met de Blauwe haaien, zoals de bijnaam van de eilandengroep in de Atlantische Oceaan luidt. ,,Ik ga er van uit dat we ons kunnen plaatsen met deze selectie en hoop dat ik de volgende keer weer bij zit.’’

GA Eagles

Maar eerst gaat de blik op GA Eagles, de club waar hij pas eind augustus neerstreek na eerdere avonturen bij Excelsior en Telstar. In Velsen-Zuid keert Brito zondag terug op vertrouwde grond. ,,Ik heb mooie jaren gehad bij Telstar en ik ken er nog heel veel mensen.’’ Vooral de band met trainer Mike Snoei was bijzonder, vertelde Brito. ,,Alleen voelde ik afgelopen zomer dat ik klaar was voor de stap hogerop. Dat is GA Eagles voor mij. We zijn bezig aan een sterke reeks en zijn al elf wedstrijden ongeslagen. Ondanks veel gelijke spelen geeft dat veel zelfvertrouwen aan ons. Ik vind dat we er goed op staan en de weg naar boven echt gaan vinden de komende weken.’’