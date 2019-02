Emotioneel GA Eagles kookt over, maar heeft ook genoeg houvast

OP RAPPORTHet pannetje kookte vrijdagavond kort voor tienen even flink over bij Go Ahead Eagles. Maar toen het vuur eenmaal gedoofd was, de woede gekoeld en de realiteitszin opborrelde, was er ook de wetenschap dat er uit het tumultueuze en knotsgekke 4-4 gelijkspel tegen NEC voldoende positieve lessen getrokken kunnen worden.

De emoties liepen kort na de meeslepende wedstrijd tegen NEC hoog op in het Deventer kamp. Natuurlijk was arbiter Christiaan Bax de gebeten hond. De 30-jarige scheidsrechter had zeker niet zijn beste avond. De tweede strafschop voor NEC was onterecht, maar bleek uiteindelijk het cruciale moment. NEC hervond een tweede adem én het geloof in het sportieve mirakel dat zeven minuten kwam met de gelijkmaker van invaller Ndayishimiye. Toen de - in Deventer ogen - marchandeerde Bax Go Ahead geen strafschop gaf in de extra tijd, het duel kort stillegde vanwege één klap vuurwerk vanuit de B-side, was Leiden in last.

Het was al de derde keer dit seizoen dat Bax in opspraak kwam na een duel van Go Ahead. In Maastricht was er na het treffen met MVV de in Limburg – ten onrechte – betwiste wissel met Paco van Moorsel. In november annuleerde Bax kort voor tijd een doelpunt van FC Dordrecht, waarna GA Eagles even later via Pieter Langedijk met 2-1 wist te winnen.

Quote Ons spel was echt goed in de eerste helft, het was bij vlagen genieten. Nu is mijn gevoel nog even anders, maar komende week zullen ongetwij­feld ook de positieve punten naar boven komen. Jeroen Veldmate, Aanvoerder GA Eagles

Ruime voorsprong

De arbiter als zondebok…. Het was voor Go Ahead vrijdag toch vooral ook een mantel om de eigen fouten te bedekken. Want met het onnodige puntenverlies tegen NEC deed de ploeg van trainer John Stegeman zichzelf flink tekort door eigen ‘gepruts’. Wie tot drie keer toe een voorsprong van twee doelpunten koestert in eigen stadion, mag nooit meer verliezen. Immers, de eerste helft was een wervelwind die tal van Deventer aanvalsgolven deed aanspoelen in de wankele en schutterende Nijmeegse defensie. Maar waar keeper Branderhorst en linksback Labylle de lachers op hun hand kregen, deed Go Ahead even later schaamteloos mee. NEC-verdediger Lartey-Sanniez stoomde vanaf eigen helft op, kwam geen Deventenaar tegen, waarna een onhandige overtreding van Richard van der Venne de eerste (en terechte) NEC-strafschop opleverde. Joey van den Berg zette Go Ahead even later nog wat meer voor schut met zijn solo langs Van der Venne en Stans, de panna bij Bosz en de mistastende keeper Hobie Verhulst.

Verhulst

De Amsterdammer onder de lat in Deventer was voor de winterstop onaantastbaar. Pakte onmogelijke ballen en pakte tegen MVV, NEC (uit), FC Twente en Helmond Sport punten voor Go Ahead. Acht keer hield Verhulst zijn doel schoon, alleen Spartaan Roy Kortsmit (9) deed dat beter in de eerste divisie. Maar de laatste maanden oogt de oud-Volendammer onzeker en ontberen zijn handschoenen de magneet van afgelopen najaar. Twaalf tegentreffers in 2019, de helft in de afgelopen week. Het zijn ondermaatse cijfers voor de nummer drie van de eerste divisie, die tot vrijdagavond in de Adelaarshorst slechts zeven tegentreffers kreeg dit seizoen.

Van Moorsel

Was het verlies tegen NEC ongelukkig en onterecht? Ja, op basis van de eerste helft zeker. GA Eagles speelde uitstekend en was aanvallend even creatief als effectief. Al na 21 seconden – Sam Hendriks deed dat vorig jaar januari in de Adelaarshorst tegen MVV nog vier tellen vlotter - opende Paco van Moorsel het bal. De gelegenheidsspits maakte tegen NEC een prima indruk als aanvalsleider. Met Bakx, Van der Venne en Navrátil om hem heen, gedijt Van Moorsel uitstekend. Balvast, gezegend met een fluwelen pass, inzakkend tussen de linies. Exact hoe Stegeman zijn rol ingevuld wil zien bij Go Ahead, dat voor de tweede keer in vijf dagen vier keer scoort. Imponerende cijfers, zeker, maar weinig waard als het onvoldoende is voor de winst tegen het al maanden zo kwakkelende NEC.

En dus overheerste het chagrijn op een lenteachtige vrijdagavond bij Go Ahead, dat in de aanloop naar Sparta (zondag 24 februari) echter ongetwijfeld bij zinnen zal komen. Aanvoeder Jeroen Veldmate, goed voor vier van de acht laatste GA Eagles-treffers, verwoordde het treffend als afsluiter: ,,Ons spel was echt goed in de eerste helft, het was bij vlagen genieten. Nu is mijn gevoel nog even anders, maar komende week zullen ongetwijfeld ook de positieve punten naar boven komen. Die waren er natuurlijk meer dan voldoende.’’

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 4,5

Lelieveld 6

Bosz 5

Veldmate 7

Baas 6



Stans 6,5

Bakx 6,5

(86. Werkhoven -)

Van der Venne 6,5

Navrátil 6

Van Moorsel 7

Langedijk 5,5

(77. Dzepar -)