Emotionele Mulenga zwaait af met doelpunt en tranen: ‘Twee mooie jaren bij GA Eagles’

Beloften GA Eagles grijpen naast tweede promotie, De Graafschap net te sterk

De beloften van Go Ahead Eagles grepen op de slotdag van de competitie door een kleine nederlaag tegen De Graafschap (0-2) naast promotie naar de eerste divisie. Voor trainer Jouad Boufarra was het na twee seizoenen zijn allerlaatste wedstrijd. Een afscheid met lege handen werd het niet helemaal, want eerder dit seizoen werd hij met de ploeg kampioen in de derde divisie.

