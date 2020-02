Enkelkneuzing Corboz; blessure GA Eagles-captain Veldmate valt mee

Maël Corboz ontbreekt komende vrijdag bij Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen FC Volendam. De 25-jarige Amerikaan heeft in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen NEC een enkelkneuzing opgelopen.

Een tegenvaller voor GA Eagles, erkende trainer Jack de Gier maandagavond. Toch werd de coach niet totaal overvallen door de fysieke narigheid bij Corboz. De controleur op het Deventer middenveld haalde vrijdagavond het einde van de wedstrijd tegen NEC immers niet. Al na een half uur verdween hij richting kleedkamer met een op het oog serieuze enkelblessure.

Gisteren onderging Corboz in het ziekenhuis een mri-scan. Daaruit bleek behalve de kneuzing geen schade aan de banden of het gewricht. Hoe lang Corboz precies aan de kant staat is nog onduidelijk, aldus De Gier.

Veldmate

Eerder op de dag kreeg GA Eagles wel goed nieuws over Jeroen Veldmate uit het Deventer hospitaal. Het meespelen van de aanvoerder tegen FC Volendam lijkt niet in gevaar komende vrijdag. Veldmate onderging maandag een echo in het ziekenhuis. Daarbij werd er geen schade aangetroffen in zijn gekwetste kuit.

Veldmate viel eveneens uit in de wedstrijd tegen NEC. Met een van pijn vertrokken gezicht stapte de 31-jarige captain, die zich zorgen maakte over de ernst van de kuitblessure, door de catacomben van de Adelaarshorst. De schade bleek drie dagen later mee te vallen voor Veldmate. ,,Hij is oké’’, stelde De Gier.

Veldmate kreeg vorige week op de training al een trap tegen de kuit, die een kwartier voor het einde van het duel met NEC volliep.