Enric Llansana op weg naar uitgang bij GA Eagles? ‘Voorlopig is het geparkeerd’

Go Ahead Eagles-middenvelder Eric Llansana staat in de belangstelling van FC Andorra. De club uit de Spaanse Segunda Division deed al een bod, maar dat was voor de Deventer club niet voldoende. ,,Voorlopig is het geparkeerd.”

De 22-jarige Llansana beschikt in Deventer nog over een contract dat doorloopt tot medio 2026 en dus moeten belangstellenden in de buidel tasten om de middenvelder over te nemen. FC Andorra deed een poging, maar beide partijen kwamen er niet uit. ,,Voorlopig is het geparkeerd”, stelt technisch manager Paul Bosvelt. ,,We zijn er tot nu toe niet uitgekomen, maar dat kan nog steeds. We wachten het rustig af.”

Llansana zelf heeft bij de club aangegeven dat hij het een mooie stap zou vinden om terug te keren naar zijn vaderland. De middenvelder werd immers geboren in Spanje. Go Ahead Eagles ziet in Llansana nog altijd een speler met potentie, maar wil, ook door het signaal van Llansana, meewerken als het juiste bedrag op tafel komt. Dat FC Andorra al met een miljoen euro over de brug zou zijn gekomen, wordt naar het rijk der fabelen verwezen.

De 22-jarige Llansana kwam afgelopen seizoen over van Ajax en speelde voor Go Ahead Eagles 21 wedstrijden in de eredivisie. Na een blessure in februari stond de middenvelder nog sporadisch in de basis. In de meeste gevallen bekleedde hij een rol als invaller of speelde hij niet.