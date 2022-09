Enric Llansana, Spaanse furie in een Hollands hoofd: ‘Ik geef mijn hele hart aan Go Ahead Eagles’

GA Eag­les-nieuweling Tesfaldet Tekie: geniaal, gek of gewoon grillig? ‘Haha, volgens mij geen van die drie’

Geboren in het Noord-Korea van Afrika, opgegroeid in Zweden en nu aan zijn tweede club in Nederland toe. Tesfaldet Tekie (25), aanwinst van Go Ahead Eagles, zal zich hoe dan ook laten zien in Deventer. ,,Ik verstop me nooit.”

17 september