Eredivisiedebutant Idzes toont zich bij GA Eagles waardig vervanger van Nauber

VOORBESCHOUWING Geplaagd GA Eagles wil met goed gevoel reces in en heeft resultaat nodig tegen RKC

10:52 Om niet in mineur het interlandreces in te duiken heeft Go Ahead Eagles een resultaat nodig in Waalwijk, waar zaterdagavond van 18.45 uur RKC wacht. Trainer Kees van Wonderen moet een stevige noot kraken nu centrale verdediger Gerrit Nauber ontbreekt. De Duitser is niet de enige geblesseerde Deventenaar.