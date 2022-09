Eredivisierecord van aantal nederlagen op rij is nog ver weg voor Go Ahead Eagles

Als GA Eagles vrijdag (aftrap 20.00 uur) niet scoort in en tegen Volendam, is dat de derde keer in de eerste drie uitduels van dit eredivisieseizoen. Dat gebeurde de club ook in 1965/1966 en 2016/2017. Het laatste uitdoelpunt van de Deventer club in de eredivisie is vier maanden oud. Op 15 mei werd de Zambiaan Jacob Mulenga (38) tegen Heerenveen (3-1) de oudste doelpuntenmaker van GA Eagles in de eredivisie.