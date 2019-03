Eredivisiewaardig Go Ahead Eagles laat FC Twente ontsnappen

OP RAPPORTDe sfeer was eredivisiewaardig, de tweede helft voetbalde Go Ahead Eagles als een eredivisieploeg, maar één momentje van onachtzaamheid en het ontluikende voetbalfeest in de Adelaarshorst wordt eigenhandig de nek omgedraaid. Maar reden voor paniek is er geenszins na de onfortuinlijke verliespartij tegen FC Twente (1-2), daarvoor zijn er aanknopingspunten voldoende voor trainer John Stegeman.

FC Twente nam in het kolkende Deventer stadion, waar emoties niet zelden de overhand hadden en het potje af en toe dreigde over te koken, een voorschot op de titel. Natuurlijk waren de Tukkers voor rust de bovenliggende partij en had het na de 0-1 van Jari Oosterwijk kansen op meer. In de tweede helft kreeg het boeiende voetbalgevecht een drastische wending met – uiteindelijk – een onterechte winnaar.

Stans

Noem het geluk van een kampioen. Feit is dat FC Twente niets meer klaarspeelde en dat was de verdienste van Go Ahead. De entree van Jeff Stans na rust als vervanger van Richard van der Venne zorgde dat de Deventenaren de wedstrijd in een stevige greep kregen. Stegeman passeerde Stans voor het eerst dit seizoen ten faveure van Istvan Bakx, maar keerde al in de rust terug op zijn schreden. Een inschattingsfout van de coach. FC Twente verraste met Oosterwijk kort achter spits Fred Friday en de rijzige Sallander kopte in het opportunistische spelletje nagenoeg alle ballen zonder moeite naar een Twentse kompaan. GA Eagles zag het lijdzaam aan, al had het via Verheydt en Van der Venne ook voor rust best kunnen scoren.

Deventer voordeel

De reparatie met Stans kantelde het duel in Deventer voordeel. De 29-jarige routinier hield de linies compacter bij elkaar, leverde duelkracht en zorgde voor aansluiting bij de drukmomenten. Waar de prima spelende Gino Bosz vaker zijn gezegende trap gebruikte voor de opportunistische lange bal, werd ook de slag op het middenveld opeens gewonnen. Paco van Moorsel hervond daardoor zijn prima vorm van de laatste maand, terwijl ook Bakx rendeerde en de aanvalslinie nadrukkelijk aan het werk zette. Waar Bruno Andrade een fletse indruk maakte, kende zijn vervanger Vince Gino Dekker een prima invalbeurt. Zijn voorzet richting het hoofd van de getergde en oorlog makende Verheydt was een pareltje.

Jaroslav Navrátil was de meest dreigende aanvaller en dreef de druistige Braziliaan Ricardinho niet zelden tot wanhoop. Navrátil lijkt na een wat mindere periode op de weg terug, al moet hij in de eindfase rustiger op zoek gaan naar de gouden formule tot succes.

Knock-out

GA Eagles bracht FC Twente aan het wankelen, maar het waren de Tukkers die de knock-out uitdeelden. Eén snelle uitbraak, Roland Baas verzuimt in te grijpen en Verhulst die de bal in eigen doel werkt. Het was een opdoffer die Go Ahead niet verdiende na een uitstekende tweede helft die de gedachten liet teruggaan naar de uitstekende wedstrijden eerder dit seizoen tegen Roda JC, NEC en Almere City. Met als grootste verschil dat Stegeman en zijn troepen nu met lege handen het strijdtoneel moesten verlaten.

Positief

De positieve uitspattingen van de tweede helft moeten de houvast vormen voor de komende maand waarin Go Ahead de op het oog veilige positie in de top vijf moet zien te handhaven. Negen punten voorsprong: ,,Dat moet voldoende zijn om ons rustig klaar te stomen voor de play-offs’’, oordeelde Stans.

En dan is met de aanvallende en bij vlagen imponerende spelopvatting tegen FC Twente van alles mogelijk, vond spits Verheydt. Want weinig tegenstanders komen met veel plezier naar een Adelaarshorst, zo dreigend en meelevend als zondag tegen FC Twente. Het seizoen van Go Ahead is nog lang niet voorbij.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 4

Lelieveld 5,5

Bosz 7

(85. Bliek -)

Veldmate 5,5

Baas 5,5

Bakx 6

Van der Venne 5,5

(46. Stans 7)

Van Moorsel 7

Navrátil 6,5

Verheydt 6,5

Andrade 6

(65. Dekker -)