Ervaren Van Kippersluis moet GA Eagles aan doelpunten helpen

Kevin van Kippersluis maakt de overstap naar Go Ahead Eagles. De 26-jarige aanvaller komt over van het Zweedse AFC Eskilstuna en tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar in Deventer.

Van Kippersluis kan zowel uit de voeten als buyitenspeler als aanvallende middenvelder. Eerder speelde hij voor Cambuur en FC Volendam. Vorig jaar koos hij voor een buitenlands avontuur in Indonesië, waarna Spanje (CD Badajoz) en Zweden zijn domein werd. ,,Een ervaren speler met scorend vermogen’’, aldus technisch manager Paul Bosvelt. ,,Daarnaast is hij ervaren en kan hij op meerdere posities uit de voeten; als buitenspeler, maar ook op tien. Aangezien we met een smallere selectie gaan werken dan voorgaande jaren, is dat een extra pre.

Van Kippersluis is blij dat hij na zijn omzwervingen terug is in Nederland. Corona, trainers met eigen ideeën en driest voetbal in Azië zijn voor even wel genoeg avonturen voor de aanvaller. . “Ik wil weer gewoon alleen aan voetbal denken, stappen maken en hopelijk weer tot de betere spelers in de competitie gaan behoren”, zegt hij. “Go Ahead Eagles is een fantastische club om dat voor elkaar te krijgen. Een heel mooi stadion met een heerlijk sfeertje. Klein Liverpool.”

