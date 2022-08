Evenaring negatief clubrecord GA Eagles zweeft boven de Adelaarshorst

Andere cijfers pakken voordeliger uit voor GA Eagles. Van de laatste zes eredivisie-ontmoetingen tussen beide clubs, won Sparta weliswaar vijf keer, maar in deze reeks werd vorig seizoen met 2-0 in Deventer verloren, op één dag na exact een jaar geleden: 28 augustus 2021. Justin Bakker en Giannis Botos scoorden voor GA Eagles. Spartaan Mica Pinto kreeg rood.

Net als GA Eagles wacht ook Sparta nog op de eerste zege dit seizoen. Vorig seizoen was de balans hetzelfde na drie duels (1 punt), waarna een 3-1 thuisoverwinning op Fortuna Sittard volgde. Sparta is ongeslagen in zijn laatste drie uitduels in de eredivisie. Deze eeuw noteerde de club twee keer een langere serie uitwedstrijden zonder nederlaag: vijf in december 2001-februari 2002 en vier in september-oktober 2005.