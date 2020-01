Evenaring van clubrecord bezorgt GA Eagles gemengde gevoelens

wedstrijdverslagMet het elfde gelijkspel van het seizoen, 1-1 tegen Almere City, evenaarde Go Ahead Eagles het clubrecord van het aantal ongeslagen wedstrijden op rij: negentien. De ploeg van trainer Jack de Gier had zondag kansen op meer in het eerste competitieduel van 2020, maar kreeg het verrassend sterke Almere er niet onder.

Dat Jack de Gier geen wijzigingen zou aanbrengen in de ploeg die 2019 zo succesvol afsloot, was geen geheim. De trainer van Go Ahead Eagles speelde een week geleden in een verkort oefenduel met Jong FC Utrecht (1-1) al in de beoogde basisformatie. Bij Almere City stond Thomas Verheydt aan de aftrap, de spits die afgelopen seizoen nog het rood-geel van Go Ahead Eagles droeg. Ruud Boymans voegde zich voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie van de ploeg uit Flevoland.

Afgekeurde goal

De openingsfase was rommelig met aan beide zijden veel balverlies. Richard van der Venne schoot de bal hoog over bij de eerste de beste kans voor de thuisploeg. Go Ahead Eagles had het niet makkelijk met Almere City, dat een paar keer gevaarlijk opdook voor het doel van Hobie Verhulst. In de 17e minuut keerde de doelman een inzet van Youri Loen, waarna Verheydt de bal in de rebound binnen schoot. Dat deed hij echter in buitenspelpositie.

Kansenregen

Pas na een dikke twintig minuten realiseerde Go Ahead Eagles zich dat het tijd werd om zelf een wat meer met pressie te gaan voetballen. Prompt werd het een schiettent voor het doel van Joshua Smits, de keeper van Almere. Smits tikte een heerlijke vrije trap van Mael Corboz maar net uit de kruising. Opeens regende het kansen in de Adelaarshorst. Jenthe Mertens, Elmo Lieftink, Rabillard: allemaal kregen ze van dichtbij de kans de 1-0 op het scorebord te schieten. Op wonderlijke wijze hield Almere het doel schoon.

De bescheiden kansenregen droogde daarna even op en ook Almere kreeg nog een goede kans. In twee instanties kon Verhulst al grabbelend redding brengen op een inzet van Venema. Lieftink zag aan de andere kant hoe Smits de bal na een fijn schot naast de paal tikte. Vlak voor rust kwam GA Eagles goed weg bij een kopbal van Verheydt die tegen de lat ging.

Een ongewijzigd Go Ahead Eagles kreeg in het eerste kwartier na rust meteen weer een paar goede mogelijkheden. Smits toonde zich echter opnieuw een vervelende sta-in-de-weg, onder meer bij een geplaatste bal van Van der Venne. De thuisploeg speelde wel met lef en durf naar voren, maar het laatste beetje precisie ontbrak elke keer.

Gouden wissel

Juist toen het leek dat een Deventer doelpunt niet kon uitblijven, sloeg Almere City toe. James Efmorfidis schoot van dichtbij binnen na een voorzet van Delvechio Blackson. De Gier antwoordde onmiddellijk met een wissel: Adrian Edqvist erin voor Berden. Een gouden greep. Met zijn eerste balcontact zette de Zweed Go Ahead Eagles vrijwel meteen weer naast Almere: 1-1. In de slotminuut haalde Almere-speler Balker nog een bal van de lijn. Het slotoffensief van Go Ahead Eagles bleef zodoende zonder resultaat.

Hoewel een gelijkspel de veldverhoudingen wel redelijk weergaf, bleef toch het gevoel knagen dat Go Ahead Eagles twee punten had laten liggen. Tegen een prima tegenstander, dat dan weer wel.

Go Ahead Eagles – Almere City FC 1-1 (0-0). 73. James Efmorfidis 1-1, 75. Adrian Edqvist 1-1. Scheidsrechter: Nagtegaal. Gele kaart: Mirani (Almere City). Toeschouwers: 8.467.