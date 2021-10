Ex-Eagle Wout Droste avonturiert in het land van vuur en ijs: ‘Na onze bizarre handhaving zag ik het noorderlicht’

Van Wonderen berust na zeperd bij AZ: ‘Het was als rijden met vierkante wielen’

26 september Go Ahead Eagles beleefde een beroerde middag in Alkmaar. AZ schminkte de ploeg van trainer Kees van Wonderen genadeloos af en won met 5-0. ,,Het is te hopen dat we niet meer hebben verloren dan de drie punten.’’