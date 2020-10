Eyibil van strafbank bij GA Eagles naar nationale ploeg Turkije

Het is maar de vraag of trainer Kees van Wonderen heel erg gelukkig is met de selectie Eyibil. De 19-jarige spelmaker deed afgelopen vrijdag immers niet mee bij GA Eagles in het duel met Jong FC Utrecht (2-3 verlies), nadat Van Wonderen hem disciplinair sanctioneerde en op de strafbank plaatste in Deventer. De misplaatste houding en instelling van Eyibil op training en in de wedstrijd tegen FC Volendam, waren reden om in te grijpen voor Van Wonderen.