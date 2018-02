Falend Go Ahead dieper in de zorgen na verlies bij Cambuur

Go Ahead Eagles heeft op bezoek bij Cambuur de tiende competitienederlaag geleden. De Deventer ploeg werd voor rust volledig weggespeeld in Leeuwarden, maar herpakte zich enigszins na rust. Desondanks won Cambuur volkomen verdiend, met 2-1.

Er zijn nog vijftien wedstrijden te spelen, maar Go Ahead lijkt deelname aan de play-offs al bijna op zijn buik te kunnen schrijven. Een elfde plaats is vooralsnog voldoende om mee te mogen doen aan het staartje van de competitie, maar na vrijdagavond is die eindklassering verder weg dan ooit.

Bovenal biedt het vertoonde spel weinig hoop op betere tijden. Voor rust was het ronduit bedroevend wat de Deventer ploeg liet zien. Al wist Go Ahead in de tweede helft de rug nog wel te rechten, mede dankzij een treffer van nieuwkomer Bruno Andrade.

Dat Go Ahead na rust nog aanspraak maakte op een resultaat, kwam vooral doordat Cambuur veel kansen om zeep had geholpen. Met name Issa Kallo had zijn vizier niet helemaal op scherp had staan. De rechtsbuiten van SC Cambuur bezorgde Go Ahead-debutant Hamid Zarbaf een loodzware avond, maar faalde een aantal keer opzichtig in de afronding. Na twintig minuten was 5-1 namelijk een logische tussenstand geweest. Buiten twee kansen voor Sam Hendriks, was het in de eerste helft eenrichtingsverkeer in het Cambuur Stadion.

Spits Martijn Barto maakte het verschil voor de thuisploeg. Met twee vroege treffers – de 1-0 via een fraai schot en de 2-0 door een intikker vanuit de rebound - leek hij Cambuur aan een gemakkelijk avondje te helpen tegen het weerloze Go Ahead.

Nieuwe impuls

Maar het spelbeeld veranderde warempel na rust. Trainer Jan van Staa probeerde zijn geknakte ploeg met een aanvallende wissel van een nieuwe impuls te voorzien. Aanvaller Bruno Andrade kwam bij het begin van de tweede helft in het veld voor middenvelder Sjoerd Overgoor en dat sorteerde direct effect. De Braziliaan schoot de bal in de 49ste minuut keurig binnen in de verre hoek: 2-1.

Met zijn eerste treffer voor Go Ahead, bracht Andrade zijn ploeg weer terug in de wedstrijd, mede doordat SC Cambuur er weinig meer van terecht bracht. In de 56ste minuut was Go Ahead zelfs dicht bij de 2-2, maar scheidsrechter Van den Kerkhof verzuimde de bal op de stip te leggen na een zuivere handsbal van Barto. De arbiter toonde zich schuldbewust, want hij liet het vervolgens ook na om Cambuur een penalty toe te kennen.

Het bleef derhalve spannend tot de laatste minuut, maar grote kansen bleven uit voor Go Ahead, waardoor het seizoen nu al als een nachtkaars dreigt uit te gaan.

Cambuur Leeuwarden – Go Ahead Eagles 2-1 (2-0). 9. Martijn Barto 1-0, 18. Barto 2-0, 49. Bruno Andrade 2-1.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.

Toeschouwers: 7.954.

Gele kaart: Schilder (Cambuur); Dekker (GA Eagles).