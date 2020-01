Fanclub GA Eagles strijdbaar na vertrek van twee bestuursleden

Het duo Nanda Kramer en Fabian Driessen kon zich niet langer vinden in het gevoerde beleid van de SV en voelde zich niet meer serieus genomen, laat het duo in een reactie weten. ,,Een moeilijk besluit, maar we staan niet meer achter de handel- en denkwijze van het SV-bestuur. Deze onvrede hebben we al meermaals kenbaar gemaakt, maar er was geen verbetering. De kritiek van collega-supporter Frank Tijhuis aan het adres van de SV was de druppel voor ons om tot deze beslissing te komen. Wij herkenden ons bijvoorbeeld niet in het bestuursstatement op de site van de SV. Toch werd het, buiten ons om, geplaatst. Dan is het beter om een stap terug te doen. Hoe moeilijk ook.’’