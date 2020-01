FC Den Bosch-GA Eagles: thuiskracht tegen uitmacht

HistorieHet cruciale doelpunt van Jeroen Veldmate poetste het blazoen van Go Ahead Eagles in stadion De Vliert afgelopen mei weer wat op. Maar in competitieverband heeft de Deventer ploeg een beroerd “trackrecord” bij bezoekjes aan Den Bosch.

Komende zondag reist GA Eagles voor de 27e keer in competitieverband af naar de Brabantse hoofdstad. Vijftien keer werd met een nederlaag de thuisreis aanvaardt, slechts vijf keer was er een zege. De laatste keer is inmiddels alweer vijf jaar geleden voor GA Eagles (2-4) dat sinds 2005 ook elke wedstrijd wel een Bossche tegentreffer slikt. Behalve dan die 22e mei van 2019 toen Veldmate in de slotseconden van halve finales van de play-offs de bevrijdende 0-1 op de borden bracht en Go Ahead naar de eindstrijd loodste.

Uitdaging

Ook nu reist GA Eagles vol vertrouwen af naar Den Bosch waar het clubrecord - twintig ongeslagen wedstrijden op rij in één seizoen - definitief in handen van trainer Jack de Gier en zijn mannen moet belanden.

Dat het historisch gezien een helse uitdaging wordt staat ook vast. In eigen huis is FC Den Bosch wel een kracht om rekening mee te houden voor GA Eagles. Al tien thuisduels op rij verloren de Bosschenaren niet. De laatste thuisnederlaag leed de ploeg van trainer Erik van der Ven in augustus tegen Telstar (0-1). Opvallend genoeg is GA Eagles al bijna net zo lang ongeslagen op vreemde bodem: sinds eind augustus al acht duels op rij. In al die wedstrijden op vreemde bodem scoorde GA Eagles ook een doelpunt.

Beide clubs streden vorig jaar nog om de bovenste plaatsen in de eerste divisie. Waar GA Eagles zich nog steeds subtopper mag noemen is FC Den Bosch door de financiële erfenis uit de Jordania-strijd weggezakt naar de middenmoot.

Oude club

Voor Jack de Gier is het een weerzien met een van zijn oude clubs. De huidig trainer van GA Eagles speelde van 1988 tot 1991 in Den Bosch.

Ook echte Deventer voetballers als Jan Michels en Alper Göbel maakten in hun actieve carrière al eens de overstap van de Adelaarshorst naar Den Bosch.