Toch is er houvast voor de Deventenaren. In de afgelopen acht jaar verloor GA Eagles immers slechts één keer in Den Bosch. Alleen in februari 2013 ging de Devenher ploeg onderuit met 1-0. In de overige vier ontmoetingen stapte Go Ahead minimaal met een punt in de bus. De laatste wedstrijd in Den Bosch tussen beide clubs in augustus 2015 eindigde in een 204 zege voor de Deventenaren, meteen de grootste Deventer zege in De Vliert.