FC Dordrecht altijd een lastige halte voor GA Eagles

Go Ahead was in de afgelopen zestig jaar 28 keer actief in Dordrecht, slechts vijf keer was er Deventer winst. FC Dordrecht won vijftien keer. Opvallend: de Zuid-Hollanders waren in de laatste 21 thuiswedstrijden tegen Go Ahead doeltreffend. Vooral het duel in 2001 is een zwarte bladzijde in de Dordtse historie van Go Ahead: 8-0 verlies. Overigens won Go Ahead negen jaar later in de Adelaarshorst met dezelfde cijfers van Dordrecht na onder meer een hattrick van Luis Pedro.