FC Dordrecht-Go Ahead Eagles minst bekeken tv-duel van eerste divisie

De voetbalzender brengt de komende maanden alle wedstrijden in de eerste divisie rechtstreeks in de huiskamers. Nu het publiek vanwege corona maar zeer beperkt welkom is in de stadions, kan er door de supporters thuis alsnog worden gekeken naar de wedstrijden.

FC Dordrecht-GA Eagles was een van de vier wedstrijden op zondag. Hoewel het tijdstip relatief gunstig was met de aftrap om 16.45 uur was de wedstrijd opvallend genoeg de minst bekeken ontmoeting van allemaal. Slechts 18.000 liefhebbers begonnen aan het duel in Zuid-Holland. Dat was aanzienlijk minder dan Telstar-Volendam (48.000), Jong Ajax-Roda JC (50.000) en Almere City-MVV (53.000).

Vrijdag en zaterdag

Ook op vrijdag- en zaterdagavond was de kijkdichtheid bij de overigen duels aanmerkelijk hoger dan in Dordrecht. Al was Cambuur-NEC met 91.000 kijkers de absolute topper van het weekend.

Jong FC Utrecht-FC Eindhoven (44.000), Jong PSV-Excelsior (22.000), TOP Oss-Helmond Sport (35.000) en NAC Jong AZ (65.000) maakten het openingsweekeinde van de Keuken Kampioen Divisie compleet.