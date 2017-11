FC Dordrecht stapte in de afgelopen vijf decennia vaker als winnaar van het veld dan GA Eagles na een onderling treffen. Van de 54 wedstrijden wisten de Zuid-Hollanders – die in het verleden ook door het leven gingen als DFC en DS’79 – er 22 te winnen.

Eigen stadion

Go Ahead pakte ‘slechts’ zeventien keer de volle buit, waarvan dertien keer in eigen stadion. Van de laatste vijf ontmoetingen in De Adelaarshorst won FC Dordrecht er maar eentje, met 0-2 op 26 oktober 2012. De grootste zege van Go Ahead werd twee jaar eerder geboekt toen de Deventenaren na een loepzuivere hattrick van Luis Pedro met 8-0 wonnen in eigen onderkomen.