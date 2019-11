FC Dordrecht lijkt koren op de molen van favoriet GA Eagles

FC Dordrecht is hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie en boekte al acht wedstrijden op rij geen zege op vreemde bodem. De laatste overwinning is zeven maanden geleden op bezoek bij FC Twente (0-1). Koren op de molen van GA Eagles dat in eigen huis al een half jaar zonder verlies is. De Deventenaren zijn na de prima week tegen Almere City en NAC de torenhoge favoriet tegen Dordrecht, dat nagenoeg elke wedstrijd wel een doelpunt tegen krijgt. Alleen NEC scoorde dit seizoen niet tegen de Zuid-Hollanders.

Bemoedigend

Toch boekte FC Dordrecht de laatste jaren bemoedigende resultaten tegen GA Eagles. Sterker, FC Dordrecht stapte in de afgelopen zes decennia vaker als winnaar van het veld dan GA Eagles na een onderling treffen. Van de 58 wedstrijden wisten de Zuid-Hollanders er 23 te winnen. Go Ahead pakte ‘slechts’ twintig keer de volle buit, waarvan veertien keer in eigen stadion.

Vorig seizoen won GA Eagles beide ontmoetingen. De grootste zege van Go Ahead werd in 2010 geboekt toen de Deventenaren na een loepzuivere hattrick van Luis Pedro met 8-0 wonnen in het eigen onderkomen.