FC Dordrecht-uit, altijd lastig voor GA Eagles

Voormalig Go Ahead Eag­les-trai­ner Wullems overleden

18 augustus Voormalig Go Ahead Eagles-trainer Henk Wullems is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek na een herseninfarct. Wullems was tussen 1983 en 1986 de oefenmeester in de Adelaarshorst.