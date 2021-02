FC Eindhoven en GA Eagles volledig in evenwicht met elkaar

De Brabanders en GA Eagles troffen elkaar in de afgelopen zestig jaar in totaal 65 keer in competitieverband. Beide clubs hielden elkaar keurig in evenwicht met 24 overwinningen.

Waar het Jan Louwers Stadion vanwege het kunstgras de laatste jaren weinig sportieve vreugde opriep in Deventer, is dit seizoen veel anders. Op het artificiële gras is GA Eagles nog zonder nederlaag deze jaargang.