FC Eindhoven maakt afwegingen en beraadt zich op voorstel Go Ahead

Zaakwaarne­mer laat steek vallen, komst Idzes naar GA Eagles onzeker

25 mei De komst van Jay Idzes naar Go Ahead Eagles is onzeker geworden. De voetballer tekende afgelopen week een contract voor drie jaar in de Adelaarshorst, werd vrijdag ook gepresenteerd in Deventer, maar het is nog maar zeer de vraag of de overeenkomst overeind blijft.