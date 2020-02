FC Utrecht blaast het bekersprookje van GA Eagles uit

Aan de meeste sprookjes komt ooit een einde en in het voetbal is dat vaak niet anders. Voor Go Ahead Eagles eindigde de bekerdroom donderdagavond in de kwartfinale in een nat Deventer tegen eredivisionist FC Utrecht. Het verschil in kwaliteit kwam duidelijk tot uitdrukking in de score: 1-4.

Om wat meer defensieve zekerheid in te bouwen op het middenveld, switchte trainer Jack de Gier voor dit bekerduel naar een 4-4-2 formatie met Alexander Bannink als extra middenvelder naast Soufyan Ahannach. Antoine Rabillard en Jaroslav Navrátil vormden het Deventer aanvalsduo, wat betekende dat Martijn Berden op de bank begon. Sam Beukema zat weer bij de selectie, voor het eerst sinds het duel met Almere City op 12 januari. Op de bank nam ook de Estse aanwinst Henri Anier voor de eerste keer plaats.

Enorme kans

Go Ahead Eagles kreeg na vijf minuten al een enorme kans om het bal in een regenachtige Adelaarshorst te openen. Elmo Lieftink leverde vanaf het middenveld een puntgave voorzet op Bannink, die de bal in de loop meenam en van dichtbij had moeten scoren. Hij mikte echter naast de kooi van Utrecht-goalie Jeroen Zoet.

Het vroege vuurwerk was aanvankelijk niet de opmaat van een spectaculaire helft. Utrecht had veel de bal, Go Ahead Eagles loerde geduldig op een foutje. Een bres slaan in de defensie van de Domstedelingen bleek echter niet makkelijk. Lange tijd creëerde Utrecht ook niet al te veel. In het laatste kwartier voor rust stapelden de kansen zich ineens op. Hobie Verhulst had in de dertigste minuut nog wel een antwoord op een inzet van Adam Maher, die op weg richting het doel van richting werd veranderd. Ook een fraaie knal van Sean Klaiber kon Verhulst onschadelijk maken.

Utrechtse goals

In de 37ste minuut had ook de sluitpost geen antwoord na een fraaie Utrechtse combinatie op de rand van het Deventer strafschopgebied. Simon Gustafson was het eindstation bij de 0-1. Het had er de schijn van dat Klaiber de bal even daarvoor met de hand toucheerde, maar scheidsrechter Makkelie keurde de goal na overleg met de VAR goed. Utrecht probeerde direct door te drukken om het duel nog voor rust in het slot te gooien. Daar had het wel een vrije trap voor nodig, gegeven na een overtreding van Donny van Iperen op Jean Christophe Bahebeck. Adam Maher mikte de bal via de muur in het doel: 0-2.

Korte comeback

De stand halverwege – gekoppeld aan het spelbeeld – gaven er niet bepaald aanleiding toe om te blijven geloven in een stunt van Go Ahead Eagles. De 1-2 van Navrátil kwam min of meer uit de lucht vallen, al was de knal waarmee hij de Deventenaren terug in de wedstrijd schoot beslist fraai te noemen. Juist toen De Gier met de wissel Martijn Berden voor Ahannach zijn aanvallende intenties had uitgesproken, zette Utrecht de marge weer op twee. Bahebeck kon de bal van dichtbij binnenschuiven na een bliksemsnelle aanval: 1-3.

Kwaliteit tekort

Go Ahead Eagles probeerde zich na die treffer een tweede keer op te richten, maar kwam simpelweg kwaliteit tekort om Utrecht echt te verontrusten. De beste mogelijkheden bleven voor de bezoekers en Verhulst mocht zich nog een paar keer onderscheiden, onder meer bij schoten van Bahebeck en Kerk. Ook hij was kansloos toen Kristoffer Peterson de bal in de 75ste minuut de goal in krulde: 1-4.

Het enige noemenswaardige aan de kant van Go Ahead Eagles was nog het kortstondig warmlopen van spits Anier. De Est kreeg echter niet zijn eerste speelminuten; Maarten Pouwels en Adrian Edqvist mochten nog wel invallen. Aan het resultaat veranderde niets meer. Jeroen Veldmate leverde nog een vrije trap af, die door Zoet werd gepakt. De kwartfinale is voor Go Ahead Eagles het eindstation gebleken van een verder prima bekertoernooi, met de 5-2 winst op FC Twente in de zestiende finale als hoogtepunt.

Go Ahead Eagles – FC Utrecht 1-4 (0-2). 37. Simon Gustafson 0-1, 45+1. Adam Maher 0-2, 49. Jaroslav Navrátil 1-2, 55. Jean-Christophe Bahebeck 1-3, 74. Kristoffer Peterson 1-4. Scheidsrechter: Makkelie. Gele kaart: Van Iperen, Corboz (GA Eagles). Toeschouwers: 8.064.

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Van Iperen, Veldmate, Brito; Lieftink, Corboz, Ahannach (54. Berden), Bannink; Navrátil (70. Pouwels), Rabillard (75. Edqvist).

