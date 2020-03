Feestje De Graafschap de kop ingedrukt; Blummel loopt bebloede lip op

Oud-Eagle Bliek ook in tweede duel in Georgië op de bank

11:31 Ook in de tweede competitiewedstrijd van FC Saburtalo kwam Julius Bliek zaterdag niet in actie. De voormalig verdediger van Go Ahead Eagles zag zijn ploeg in de Georgische stadsderby tegen Merani Tbilisi met 0-0 gelijkspelen.