Fenomenale omhaal Rabillard doorbreekt negatieve traditie GA Eagles

Het was in februari van dit jaar pas de eerste zege van GA Eagles op FC Eindhoven in negen jaar tijd. De laatste overwinning dateerde uit maart 2011 toen Go Ahead met 2-1 wist te winnen na treffers van Patrick Gerritsen en Koen van der Biezen.

Sindsdien waren eerste divisieduels in Deventer vier van de vijf keer succesvol voor de Eindhovenaren, die alleen in 2013 gelijk speelden. Overigens won GA Eagles in het najaar van 2018 thuis wel met 2-0 in de KNVB-beker.

Trendbreuk

Rabillard zorgde met zijn meest memorabele moment in Deventer dienst voor een trendbreuk in februari toen ook de inmiddels uit Deventer vertrokken Alexander Bannink en Maarten Pouwels scoorden voor GA Eagles.

GA Eagles en FC Eindhoven zijn in de geschiedenis van het betaalde voetbal echter aardig aan elkaar gewaagd. In de afgelopen zestig jaar won GA Eagles 23 keer; FC Eindhoven pakte 24 keer de volle buit in de 64 wedstrijden (uit en thuis). Zeventien keer werd het gelijk.

Doelpuntloos

Hoewel GA Eagles maar mondjesmaat tot scoren komt dit seizoen, lijkt FC Eindhoven daarvoor de ideale opponent. De Brabanders krijgen in de eerste divisie al 24 uitwedstrijden op rij een doelpunt tegen. De laatste keer dat Eindhoven de meubelen droog hield op vreemde bodem? Dat was op 1 februari 2019 in de Adelaarshorst op bezoek bij GA Eagles: 0-1.