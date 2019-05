Finale play-offs zorgt voor dubbel gevoel bij boegbeeld Sander Duits

Het wordt een bijzonder weerzien dinsdagavond in De Adelaarshorst. Sander Duits knikt. Drie jaar lang was hij een van de boegbeelden van GA Eagles, promoveerde met de Deventer club naar de eredivisie in 2016, maar moet nu als assistent-trainer van RKC Waalwijk de zoete dromen van zijn tweede grote voetballiefde doorkruisen. ,,Ik had Go Ahead liever aan de andere kant van het schema gezien’’, bekent de 35-jarige Puttenaar. ,,Dat zeg ik puur op gevoel. RKC en Go Ahead zijn de clubs waar ik geweldige, en misschien wel mijn mooiste jaren als voetballer heb beleefd. Nu gaan we beide voor promotie, tegen elkaar. Ook in Waalwijk leeft ons succes en willen we graag naar de eredivisie.’’