Finn Stokkers bevrijdt zichzelf én Go Ahead Eagles: ‘Er viel met de 1-1 een last van mijn schouders’

Go Ahead Eagles is de angstge­gner van Ajax: ‘Drie keer op rij stunten is geen toeval meer’

Go Ahead Eagles bleef zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena voor de derde keer op rij ongeslagen tegen Ajax (1-1). Dan ben je een angstgegner, zeggen ze in Deventer. ,,Dit is geen toeval meer.”

2 oktober